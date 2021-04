Il vaccino nella benedizione Urbi et Orbi del Papa: "La comunità internazionale si impegni per i Paesi poveri" (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Galici Vaccini, pandemia e conflitti: nella benedizione pasquale di Papa Francesco i temi più caldi dell'attualità e la richiesta di libertà di culto Tradizionale benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro per Papa Francesco, che nel corso della celebrazione della seconda Pasqua in pandemia ha rivolto un pensiero ai Paesi poveri e alla necessità di vaccinare ovunque, anche dove le disponibilità economiche sono inferiori. "Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta", ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Galici Vaccini, pandemia e conflitti:pasquale diFrancesco i temi più caldi dell'attualità e la richiesta di libertà di culto Tradizionaleetin piazza San Pietro perFrancesco, che nel corso della celebrazione della seconda Pasqua in pandemia ha rivolto un pensiero aie alla necessità di vaccinare ovunque, anche dove le disponibilità economiche sono inferiori. "Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta", ...

Advertising

Avvenire_Nei : Brasile. Nella San Paolo in ginocchio, la rinascita è il vaccino ai senzatetto - mattino5 : 'Non mi fai vaccinare, non mi fai acquistare il vaccino come privato, non mi fai andare nella seconda casa pero mi… - RobertoBurioni : La comparsa del virus è stata una fatalità. La scoperta del vaccino un miracolo. Il ritardo europeo nella vaccinazi… - Al_Perri : RT @mgmaglie: Non esiste nella Costituzione Italiana la possibilità di obbligo a un vaccino sperimentale. Il governo può chiedere agli ita… - ValerioC1 : RT @gzibordi: la cosa clamorosa che questo medico spiega al Parlamento dell'Idaho nella sua testimonianza è PER LEGGE IL GOVERNO USA NO… -