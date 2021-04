Il vaccino AstraZeneca è sicuro per tutti? Chi può riceverlo e chi è meglio che ne abbia un altro

(Di domenica 4 aprile 2021) IlVaxzevria diper? Dopo i casi di trombosi venosa cerebrale segnalati dalla Germania e la donna ricoverata al San Martino di Genova la domanda necessità di una risposta definitiva mentre l’Italia valuta di sospendere la somministrazione del siero agli under 65. E fa il paio con gli effetti collaterali e le reazioni avverse segnalate anche per gli altri preparati. Ilper? Il Corriere della Sera oggi ricorda che Vaxzevria dialla fine di marzo ha ricevuto l’autorizzazione in oltre 80 Paesi. Ma è attesa in circa 140 Nazioni: è infatti uno dei vaccini chiave forniti da Covax, la struttura globale che mira a raggiungere i Paesi a medio e basso reddito. A ...

Covid - 19. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, riguardo ad eventuali correlazioni tra la morte di una giovane donna al San Martino e l'assunzione del, in una conferenza stampa su Facebook ha precisato: "Non vi sono correlazioni dirette tra la morte della donna di 32 anni deceduta dopo una dose didel 22 marzo. Questo ...Da giovedì 8 aprile chi ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni potrà prenotare ilanti covid ( qui le indicazioni per la prenotazione ). Sono inclusi coloro che sono nati nel ...di. ...Si accelera, anche confidando nell’arrivo delle dosi necessarie di vaccino e anche mettendo in conto qualche ... anche per i problemi che hanno accompagnato il prodotto dell’AstraZeneca e le molte ...Insegnanti, personale scolastico e categorie fragili hanno inaugurato la struttura Si andrà avanti anche a Pasquetta, a regime previste 1000 inoculazioni al giorno ...