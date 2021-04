Il piano di Draghi per riaprire l’Italia a fine aprile e il ritardo nella vaccinazione che rischia di rovinare tutto (Di domenica 4 aprile 2021) Mario Draghi è al lavoro per studiare una linea che consenta di riaprire l’Italia. Un piano che preveda di vaccinare gli anziani e riportare a scuola tutti gli alunni. E che cominci già a fine aprile, quando scadranno gli effetti del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44. E intanto chiama i Ceo delle grandi case farmaceutiche per accelerare le consegne dei vaccini. Il piano di Draghi per riaprire l’Italia a fine aprile: zona gialla e tutti a scuola Il piano di Draghi per riaprire tutto a fine aprile lo racconta oggi Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Ricordando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Marioè al lavoro per studiare una linea che consenta di. Unche preveda di vaccinare gli anziani e riportare a scuola tutti gli alunni. E che cominci già a, quando scadranno gli effetti del decreto legge 12021 n. 44. E intanto chiama i Ceo delle grandi case farmaceutiche per accelerare le consegne dei vaccini. Ildiper: zona gialla e tutti a scuola Ildiperlo racconta oggi Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Ricordando ...

