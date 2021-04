Il piano di Draghi per le riaperture: prima bisognerà vaccinare tutti gli over 70 (Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in questi giorni è al lavoro per programmare le riaperture che, nel caso in cui i numeri della pandemia lo consentano, potrebbero iniziare già prima della fine di aprile, magari su base regionale. A raccontare questo retroscena è un articolo firmato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Draghi sa che che aprile e maggio saranno mesi difficili, perché gli italiani sono ormai provati dalle chiusure. Il premier, nei prossimi giorni, incontrerà il segretario della Lega Matteo Salvini, che nelle ultime settimane è stato in pressing sul punto, scontrandosi con la linea “rigorista” del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma l’ex presidente della Bce sa anche che per poter iniziare a riaprire è necessaria un’accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid: per ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Marioin questi giorni è al lavoro per programmare leche, nel caso in cui i numeri della pandemia lo consentano, potrebbero iniziare giàdella fine di aprile, magari su base regionale. A raccontare questo retroscena è un articolo firmato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera.sa che che aprile e maggio saranno mesi difficili, perché gli italiani sono ormai provati dalle chiusure. Il premier, nei prossimi giorni, incontrerà il segretario della Lega Matteo Salvini, che nelle ultime settimane è stato in pressing sul punto, scontrandosi con la linea “rigorista” del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma l’ex presidente della Bce sa anche che per poter iniziare a riaprire è necessaria un’accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid: per ...

