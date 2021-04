Il Papa | «Troppi poveri | basta ritardi nella consegna dei vaccini | vanno condivisi»

(Di domenica 4 aprile 2021) Città del Vaticano ? La voce di Francesco sembra quasi sofferente. «L?annuncio di Pasqua non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di...

... specialmente per i più poveri; malgrado questo - ed è scandaloso - non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari' aggiunge il. La seconda parte del messaggio di Pasqua è ...per i nostri ospedali'.Sono parole non scontate, meditate e scelte con cura. Per prima cosa il Papa pensa alla prospettiva di uscire al più presto da questo pantano e così lancia un appello drammatico ai paesi detentori dei ...Sveglia suonata da papa Francesco ai governi di tutto il mondo, compreso ovviamente quello di Mario Draghi , per cambiare passo sulle vaccinazioni ...