Il Paolinelli non basta | caccia a nuove location per i vaccini | le iniezioni anche alla Mole Vanvitelliana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paolinelli non

corriereadriatico.it

ANCONA - Ilpuò bastare per tutti, è caccia a nuovi hotspot vaccinali da impiegare quando la campagna di profilassi assumerà dimensioni più importanti. Da martedì scatterà la ricerca, con i primi ...... alimentideperibili come latte a lunga conservazione, farina, pasta e legumi e beni di prima ... Cooperativa Agricola e di Consumo via di Sottomonte, 92, Guamo, Gelo Market, via, Marlia. ...ANCONA - Il Paolinelli non può bastare per tutti, è caccia a nuovi hotspot vaccinali da impiegare quando la campagna di profilassi assumerà dimensioni più importanti.L’evento non è ancora stato confermato ma dovrebbe avvenire entro ... la struttura di Ancona che serve i 16 Comuni del distretto 7. Centro vaccinale ‘Paolinelli’ che continua a fare il suo lavoro. Con ...