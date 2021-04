Il Napoli non ha struttura tattica, e quindi dipende dalla qualità dei singoli (Di domenica 4 aprile 2021) Una stagione in una partita Napoli-Crotone 4-3 sarà ricordata come una partita elettrica, piena di errori, perciò molto divertente. Per l’autore di questa rubrica, però, è stata soprattutto una gara-trattato, una specie di saggio completissimo sulla stagione della squadra di Gattuso, su pregi e difetti, su qualità e (mancanza di) strutture tattiche. C’è tutto il Napoli, c’è tantissimo Gattuso, nei 90 minuti che hanno permesso al Napoli di appaiare la Juventus al quarto posto, quattro giorni prima di un nuovo (decisivo, stavolta sì) scontro diretto tra Gattuso e Pirlo. Su questo, permettete una piccola digressione: prima o poi bisognerà riflettere un attimo sugli allenatori venuti fuori dall’Italia Campione del Mondo nel 2006. Sulla loro reale consistenza. Finora, infatti, le loro carriere in panchina dei vari Grosso, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 aprile 2021) Una stagione in una partita-Crotone 4-3 sarà ricordata come una partita elettrica, piena di errori, perciò molto divertente. Per l’autore di questa rubrica, però, è stata soprattutto una gara-trattato, una specie di saggio completissimo sulla stagione della squadra di Gattuso, su pregi e difetti, sue (mancanza di) strutture tattiche. C’è tutto il, c’è tantissimo Gattuso, nei 90 minuti che hanno permesso aldi appaiare la Juventus al quarto posto, quattro giorni prima di un nuovo (decisivo, stavolta sì) scontro diretto tra Gattuso e Pirlo. Su questo, permettete una piccola digressione: prima o poi bisognerà riflettere un attimo sugli allenatori venuti fuori dall’Italia Campione del Mondo nel 2006. Sulla loro reale consistenza. Finora, infatti, le loro carriere in panchina dei vari Grosso, ...

