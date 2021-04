Il mistero irrisolto del volo Malaysia Airlines MH370

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 4 aprile 2021) Paolo Mauri Cosa è successo al: tutte le ipotesi, dal dirottamento al cedimento strutturale fino a un possibile suicidio È notte a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Il cielo è sereno. Un Boeing 777-200ER dellasta rullando sulla pista del Kuala Lumpur International Airport. Sono le 00:32 dell'8 marzo 2014, ilha il codice. La radio in cabina gracchia: “... clear taxi to holding point Alfa One One runway Three Two Right via sandard route hold short of Bravo” (si tratta di gergo aeronautico del controllo di terra per guidare l'aereo verso la pista di decollo, che si possono tradurre in "autorizzato per rullaggio sino a punto di attesa Alfa Uno Uno, pista Tre Due Destra seguendo ...