Il mistero del genio del rock “perduto” Lee Mavers

(Di domenica 4 aprile 2021) Leeè il frontman, cantautore e forza creativa dei The La’s, una band britannica della città settentrionale di Liverpool. IThe La’s hanno realizzato un solo album, hanno goduto di un solo singolo di successo e non hanno pubblicato una nota di nuova musica dal 1990. Eppure l’eredità e il posto della band nella storia delsostituiscono la loro scarsa produzione. There She Goes: la chitarra perfetta Quel singolo, There She Goes, rimane una fetta di chitarra pop perfetta ed è il gioiello della corona in un canone prezioso che è diventato una pietra di paragone per generazioni di band. Hanno contribuito a inaugurare l’era Britpop degli anni ’90 nella musica per chitarra britannica, guidati da artisti del calibro di Oasis e Blur. Noel Gallagher una volta dichiarò che “gli Oasis vogliono finire ciò che hanno iniziato i The La’s“. La loro ...