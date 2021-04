Il messaggio di auguri ai fedeli della Diocesi di?Salerno, Campagna e Acerno di Monsignor Andrea Bellandi (Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis Nella giornata della Santa Pasqua arriva a tutti i fedeli della Diocesi di?Salerno,?Campagna e Acerno, il messaggio di auguri dell’Arcivescovo Metropolita, Monsignor Andrea Bellandi. Nel suo messaggio Bellandi si rivolge ai fedeli per “condividere qualche breve pensiero nella domenica di Pasqua, che viviamo ancora nel contesto drammatico della pandemia. Papa Francesco nella Domenica delle Palme, riferendosi all’emergenza e facendosi voce del pensiero di ciascuno ha detto che “l’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante”. Bellandi parla ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis Nella giornataSanta Pasqua arriva a tutti idi?Salerno,?, ildidell’Arcivescovo Metropolita,. Nel suosi rivolge aiper “condividere qualche breve pensiero nella domenica di Pasqua, che viviamo ancora nel contesto drammaticopandemia. Papa Francesco nella Domenica delle Palme, riferendosi all’emergenza e facendosi voce del pensiero di ciascuno ha detto che “l’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante”.parla ...

