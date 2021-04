Il latino? Ecco perché è ancora utile | anche al lavoro

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 aprile 2021) Troppo spesso sottovalutiamo il ruolo che le cosiddette soft skill, le competenze trasversali, hanno nel nostro successo professionale; eppure, spesso proprio queste sono in cima alle tabelle di valutazione dei cacciatori di teste, coloro che reclutano professionisti per conto delle aziende. Avere un rapporto disinvolto con la propria lingua, ad esempio, e saperne sfruttare i tratti performativi, cioè quelli che fanno accadere delle cose, dà una marcia in più. Attraverso la lingua, inoltre, costruiamo gran parte delle nostre relazioni e tutti noi sappiamo fin troppo bene quanto queste, nel bene e nel male, influiscono sulla nostra carriera. E per arrivare a considerazioni ancora più ampie, non è mai superfluo ricordare che i nostri pensieri prendono forma attraverso le parole che conosciamo; un aforisma del filosofo Wittengstein è a questo proposito emblematico: «I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo».