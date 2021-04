Il governo Draghi è in continua trasformazione, proprio come il lievito madre (Di domenica 4 aprile 2021) Ogni giorno, i presidenti delle Camere Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati si sono abituati a controllare la buca delle lettere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica , ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) Ogni giorno, i presidenti delle Camere Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati si sono abituati a controllare la buca delle lettere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica , ...

Advertising

Agenzia_Dire : Il centrodestra attacca il presidente del consiglio Mario #Draghi e arriva a minacciare il ritiro della fiducia al… - fattoquotidiano : Basta la delibera del Cdm per cambiare colori [di Giacomo Salvini] - fanpage : Il Governo Draghi potrebbe destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare - EmmaKump : @MlNlBOT @AndreaBeltrameJ @patriasempre @alessandro1846 @carlayo @ayurbea E invece no, non posso; Draghi ed il suo… - ferne1908 : @Quirinale Stimatissimo Presidente #Mattarella visto che sua eminentissima regalità #Draghi non si degna di interve… -