Il genocidio degli Uiguri? La Cina ci canta su…

(Di domenica 4 aprile 2021) La propaganda cinese continua a sfruttare il soft power nel tentativo di controbattere le accuse della comunità internazionale sulle violenze contro la comunità uigure nello stato di Xinjiang. Dopo l’influencer contadina Li Ziqi che diffonde le meraviglie di vivere nella campagna di Sichuan (qui l’articolo di Formiche.net), ora da Pechino arriva una produzione in stile Hollywood, un musical intitolato “The Wings of Songs”. Il musical è stato presentato domenica nei cinema di, secondo il quotidiano The Guardian, e racconta di una vita serena tra le montagne nello Xinjiang, senza ombra delle polemiche sugli abusi. La presentazione del film – che sarebbe stata ritardata di un anno – racconta di tre uomini di diversi gruppi etnici. La narrazione del film sottolinea l’intesa tra gli han, maggioranza etnica in, con le minoranze, tra cui gli ...

