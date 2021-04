Il festino con i politici durante il lockdown a San Marino (Di domenica 4 aprile 2021) Un festino con i politici durante il lockdown sta facendo scandalo a San Marino. Il primo aprile alcuni esponenti della maggioranza di governo sono stati pizzicati dalla gendarmeria mentre festeggiavano l’elezione di uno dei due capitani reggenti. Ovvero Giancarlo Vittorini, che guiderà il paese insieme a Marco Nicolini. Il festino con i politici durante il lockdown fa scandalo a San Marino Scrive oggi Il Fatto Quotidiano che c’erano numerosi membri del Consiglio grande e generale (il parlamento sammarinese), un segretario di Stato (che è come un nostro ministro) e persino dirigenti della sanità: Circa una settantina di persone hanno partecipato al festino che si svolgeva nel retrobottega di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Uncon iilsta facendo scandalo a San. Il primo aprile alcuni esponenti della maggioranza di governo sono stati pizzicati dalla gendarmeria mentre festeggiavano l’elezione di uno dei due capitani reggenti. Ovvero Giancarlo Vittorini, che guiderà il paese insieme a Marco Nicolini. Ilcon iilfa scandalo a SanScrive oggi Il Fatto Quotidiano che c’erano numerosi membri del Consiglio grande e generale (il parlamento sammarinese), un segretario di Stato (che è come un nostro ministro) e persino dirigenti della sanità: Circa una settantina di persone hanno partecipato alche si svolgeva nel retrobottega di un ...

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - StampaTorino : Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - forumJuventus : [La Stampa] Festino da 20 persone a casa McKennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid. Juve intenziona… - _hwasaabii : non @ alcuni miei amici che stanno facendo un festino. A pasqua. In zona rossa. Con le persone che muoiono ogni gio… - 987mies : @ppaul_64 @mignoloeprof @lupecchioli @AntonelloZedda Questo è assodato: ordine del magistrato o notizia di un certo… -