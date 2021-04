I tre italiani spariti in Messico nel 2018? Terrificante verità, venduti ai Narcos: che fine hanno fatto, per 43 euro (Di domenica 4 aprile 2021) Svolta nel caso dei tre italiani Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, spariti in Messico nel gennaio 2018. Due agenti della polizia municipale di Tecalitlan (regione di Jalisco) sono stati condannati per la loro scomparsa, e la verità giudiziaria è agghiacciante. I tre napoletani, in Messico per vendere generatori elettrici di fabbricazione cinese, sarebbero stati venduti ai Narcos locali per soli 43 euro, scrive il Corriere della Sera. A decidere di far sparire nel nulla il 60enne Raffaele, padre di Antonio (25 anni) e nipote di Vincenzo (29) sarebbe stato il cartello criminale denominato Jalisco Nueva Generation, tra i più potenti nel narcotraffico. I poliziotti condannati avrebbero svolto un compito di mera ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Svolta nel caso dei treRaffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino,innel gennaio. Due agenti della polizia municipale di Tecalitlan (regione di Jalisco) sono stati condannati per la loro scomparsa, e lagiudiziaria è agghiacciante. I tre napoletani, inper vendere generatori elettrici di fabbricazione cinese, sarebbero statiailocali per soli 43, scrive il Corriere della Sera. A decidere di far sparire nel nulla il 60enne Raffaele, padre di Antonio (25 anni) e nipote di Vincenzo (29) sarebbe stato il cartello criminale denominato Jalisco Nueva Generation, tra i più potenti nel narcotraffico. I poliziotti condannati avrebbero svolto un compito di mera ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il c… - La7tv : #coffeebreak @tomasomontanari 'Oggi è giovedì Santo e ci si inchina per i poveri ma nella pandemia i ricchi sono di… - dar_casartelli : RT @RadioSavana: Lampedusa, tre barconi di clandestini africani invadono l'isola scortati da Guardia di Finanza e Guardia Costiera. I bambi… - sarahross71 : RT @Libero_official: Condannati due poliziotti per la sparizione di tre italiani in #Messico, nel gennaio 2018: 'Venduti ai #narcos per 43… - piergiuseppe36 : Basta chiusure, stiamo impazzendo. Sondaggio choc della Ghisleri -