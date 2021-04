I pentiti del vaccino, effetto decreto sui sanitari No Vax: «Pronto? Ci ho ripensato». Dalla Liguria al Lazio i dietrofront per non perdere lo stipendio (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo la pubblicazione del nuovo decreto Covid in Gazzetta Ufficiale, i sanitari che prima rifiutavano il vaccino hanno iniziato a chiamare le Asl per fissare degli appuntamenti. Ora che è prevista la sospensione (o il cambio di mansione) per i lavoratori degli ospedali, delle cliniche private e delle Rsa che non si vaccinano, molti degli scettici stanno tornando sui loro passi. La preoccupazione è quella di ricevere uno stipendio inferiore (a causa del demansionamento) o di non riceverlo affatto fino al «completamento del piano vaccinale» contro il Coronavirus, che potrebbe essere anche a dicembre 2021. Secondo alcune stime, i sanitari no vax sarebbero almeno 140 mila, di cui circa 40 mila tra medici e infermieri. Come riportato dal Messaggero, le Asl di molte aree d’Italia – da Roma alla ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo la pubblicazione del nuovoCovid in Gazzetta Ufficiale, iche prima rifiutavano ilhanno iniziato a chiamare le Asl per fissare degli appuntamenti. Ora che è prevista la sospensione (o il cambio di mansione) per i lavoratori degli ospedali, delle cliniche private e delle Rsa che non si vaccinano, molti degli scettici stanno tornando sui loro passi. La preoccupazione è quella di ricevere unoinferiore (a causa del demansionamento) o di non riceverlo affatto fino al «completamento del piano vaccinale» contro il Coronavirus, che potrebbe essere anche a dicembre 2021. Secondo alcune stime, ino vax sarebbero almeno 140 mila, di cui circa 40 mila tra medici e infermieri. Come riportato dal Messaggero, le Asl di molte aree d’Italia – da Roma alla ...

