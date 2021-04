I medici pensionati che vaccinano rischiano di rimetterci (Di domenica 4 aprile 2021) Valentina Dardari Per colpa di un emendamento il loro assegno mensile sarà sospeso. Almeno un migliaio di professionisti potrebbe rinunciare ad aiutare Per un pasticcio nella normativa, la campagna vaccinale rischia di perdere un gran numero di medici di base in pensione che avevano deciso di offrire il loro contributo. Questi rischiano adesso di ritrovarsi con l’assegno mensile sospeso. E non si parla di pochi professionisti, ma di almeno un migliaio. Se i medici aiutano perdono la pensione Carlo Palermo, presidente di Anaao Assomed, associazione dei medici dirigenti, ha spiegato a Il Messaggero, che “va rimosso qualsiasi ostacolo lungo la strada verso l’obiettivo di rafforzare un’organizzazione delle vaccinazione di massa che porti a 500mila iniezioni al giorno. Per superare questa norma, che ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Valentina Dardari Per colpa di un emendamento il loro assegno mensile sarà sospeso. Almeno un migliaio di professionisti potrebbe rinunciare ad aiutare Per un pasticcio nella normativa, la campagna vaccinale rischia di perdere un gran numero didi base in pensione che avevano deciso di offrire il loro contributo. Questiadesso di ritrovarsi con l’assegno mensile sospeso. E non si parla di pochi professionisti, ma di almeno un migliaio. Se iaiutano perdono la pensione Carlo Palermo, presidente di Anaao Assomed, associazione deidirigenti, ha spiegato a Il Messaggero, che “va rimosso qualsiasi ostacolo lungo la strada verso l’obiettivo di rafforzare un’organizzazione delle vaccinazione di massa che porti a 500mila iniezioni al giorno. Per superare questa norma, che ...

Advertising

GazzettadiSiena : I sindacati dei pensionati tornano sulla modifica della procedura in caso di cessazione dell'attività da parte dei… - SensoDiNausea : RT @Luca__Pagani: @EnzoMas48 @gabdelgiovine @alealassi Veramente, nell'Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19 l'Ordin… - Luca__Pagani : @EnzoMas48 @gabdelgiovine @alealassi Veramente, nell'Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19 l… - GazzettadiSiena : Le testimonianze dei medici pensionati che “tornano in servizio” contro la pandemia - Usltoscsudest : #Siena - Di nuovo con il camice bianco per la campagna di #vaccinazione diffusa Le testimonianze dei medici pension… -