I Ferragnez infuriati per i post di odio Chiara contro la Maglie | “Poco professionale”

(Di domenica 4 aprile 2021) Continua la polemica sulla vaccinazione della nonna di Fedez. Una polemica sterile e insensata, dato che quel vaccino alla nonna di Fedez spettava di diritto. E allora Fedez, nelle sue stories Instagram, decide di intervenire: “Il sistema di prenotazione fa acqua da tutte le parti, io non ho sbagliato nessuna prenotazione” (riferendosi al fatto che la regione si fosse giustificata sostenendo di non aver ricevuto la prenotazione della nonna). Poi aggiunge: “Questa scusa fa acqua da tutte le parti, sul sito di Aria quando si compila la richiesta per il vaccino, il comune di residenza viene messo in automatico”, spiega il cantante. Anche Maria Giovannaha fatto una dizione a freddo che ha lasciato molti sgomenti (alla faccia della solidarietà femminile, verebbe da commentare). L’opinionista avrebbe detto: “La depressione ...