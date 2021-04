Hollywood: chi sono i produttori di maggior successo? (Di domenica 4 aprile 2021) Quali sono i produttori di maggior successo a Hollywood attualmente in attività? Da Kevin Feige a Kathleen Kennedy, vi faremo una panoramica degli incassi da capogiro dei loro film. Kevin Feige 22,6 miliardi: con un totale di 23 film nel corso di 13 anni e oltre, Feige con il Marvel Cinematic Universe ha creato il franchise cinematografico di maggior successo della storia del cinema. Kathleen Kennedy 12,8 miliardi: regina di Hollywood fin dagli anni ’80, oggi la Kennedy è leader della Lucasfilm e ha ereditato la guida del franchise di Star Wars dopo l’acquisizione della Disney; tra i suoi successi passati ci limitiamo a citare Ritorno al futuro, La guerra dei mondi, E.T. – L’extraterrestre, Jurassic Park e Indiana Jones. David ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Qualidiattualmente in attività? Da Kevin Feige a Kathleen Kennedy, vi faremo una panoramica degli incassi da capogiro dei loro film. Kevin Feige 22,6 miliardi: con un totale di 23 film nel corso di 13 anni e oltre, Feige con il Marvel Cinematic Universe ha creato il franchise cinematografico didella storia del cinema. Kathleen Kennedy 12,8 miliardi: regina difin dagli anni ’80, oggi la Kennedy è leader della Lucasfilm e ha ereditato la guida del franchise di Star Wars dopo l’acquisizione della Disney; tra i suoi successi passati ci limitiamo a citare Ritorno al futuro, La guerra dei mondi, E.T. – L’extraterrestre, Jurassic Park e Indiana Jones. David ...

