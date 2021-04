Highlights e gol Manchester United-Brighton 2-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 4 aprile 2021) Il VIDEO dei migliori momenti del match tra Manchester United e Brighton, di scena all’Old Trafford e valido per la trentesima giornata della Premier League 2020/2021. I Red Devils hanno rimontato uno svantaggio di una lunghezza, contando sulle reti del solito Rashford e del giovanissimo Greenwood (2-1). Di seguito gli Highlights dell’incontro, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. GOL Brighton – WELBECK GOL Manchester United – RASHFORD GOL Manchester United – GREENWOOD SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ildei migliori momenti del match tra, di scena all’Old Trafford e valido per la trentesima giornata della. I Red Devils hanno rimontato uno svantaggio di una lunghezza, contando sulle reti del solito Rashford e del giovanissimo Greenwood (2-1). Di seguito glidell’incontro, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. GOL– WELBECK GOL– RASHFORD GOL– GREENWOOD SportFace.

