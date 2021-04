Guarin dopo l’arresto: “Sto affrontando una partita difficile…” (Di domenica 4 aprile 2021) L'ex calciatore dell'Inter, oggi in forza alla squadra colombiana Millonarios, Fredy Guarin è tornato a parlare pubblicamente - con un comunicato rilasciato sui social - a pochi giorni dal suo arresto, conseguenza di una violenta lite familiare. Queste le sue parole:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNQYpAohrKs/" "Voglio manifestare alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei sostenitori, ai miei compagni e al direttivo, parole di eterno apprezzamento per la loro solidarietà e appoggio incondizionato davanti alla mia situazione familiare e personale. Riguardo alle versioni che circolano, nei vari social network, riguardo a quanto successo, è importante chiarire che non sono di certo le affermazioni fatte a segnare negativamente la mia famiglia; chiedo solamente un po' di rispetto per loro, in particolare per i miei figli, che non devono ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) L'ex calciatore dell'Inter, oggi in forza alla squadra colombiana Millonarios, Fredyè tornato a parlare pubblicamente - con un comunicato rilasciato sui social - a pochi giorni dal suo arresto, conseguenza di una violenta lite familiare. Queste le sue parole:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNQYpAohrKs/" "Voglio manifestare alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei sostenitori, ai miei compagni e al direttivo, parole di eterno apprezzamento per la loro solidarietà e appoggio incondizionato davanti alla mia situazione familiare e personale. Riguardo alle versioni che circolano, nei vari social network, riguardo a quanto successo, è importante chiarire che non sono di certo le affermazioni fatte a segnare negativamente la mia famiglia; chiedo solamente un po' di rispetto per loro, in particolare per i miei figli, che non devono ...

