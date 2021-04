Graduatorie terza fascia ATA: il servizio prestato senza il titolo d’accesso non dà punteggio (Di domenica 4 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: occorre prestare molta attenzione non solo a cosa si dichiara (la domanda è una autocertificazione, ma non vuol dire che si è esenti da responsabilità), ma anche ad eventuali reclami da presentare avverso la pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, in modo da correggere eventuali errori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 aprile 2021)ATA: occorre prestare molta attenzione non solo a cosa si dichiara (la domanda è una autocertificazione, ma non vuol dire che si è esenti da responsabilità), ma anche ad eventuali reclami da presentare avverso la pubblicazione delleprovvisorie, in modo da correggere eventuali errori. L'articolo .

