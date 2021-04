GP Doha MotoGP: le dichiarazioni post Qualifica (Di domenica 4 aprile 2021) Bellissima serata in Qatar. Storica doppietta della Ducati Pramac che piazza le sue due moto in prima e seconda posizione, il rookie Jorge Martin batte anche il compagno di squadra e più esperto Zarco. Grazie alla pole agguantata alla seconda gara assoluta in MotoGP il pilota spagnolo raggiunge Stoner e Marquez nell’olimpo dei piloti a riuscire in quest’impresa. Dopo le prime impressioni positive sul neo pilota Pramac forse stasera potremmo sbilanciarci e dire che è nata una nuova stella in MotoGP. Non a caso un paio d’anni fa, dopo la vittoria del mondiale Moto3 di Martin, Marc Marquez si era sbilanciato individuandolo come l’avversario più temibile per il futuro. Il francese Zarco, 2° alla prima uscita del 2021, si prende anche il secondo piazzamento in griglia, dietro di lui l’attuale leader della classifica generale nonché vincitore dello scorso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Bellissima serata in Qatar. Storica doppietta della Ducati Pramac che piazza le sue due moto in prima e seconda posizione, il rookie Jorge Martin batte anche il compagno di squadra e più esperto Zarco. Grazie alla pole agguantata alla seconda gara assoluta inil pilota spagnolo raggiunge Stoner e Marquez nell’olimpo dei piloti a riuscire in quest’impresa. Dopo le prime impressioni positive sul neo pilota Pramac forse stasera potremmo sbilanciarci e dire che è nata una nuova stella in. Non a caso un paio d’anni fa, dopo la vittoria del mondiale Moto3 di Martin, Marc Marquez si era sbilanciato individuandolo come l’avversario più temibile per il futuro. Il francese Zarco, 2° alla prima uscita del 2021, si prende anche il secondo piazzamento in griglia, dietro di lui l’attuale leader della classifica generale nonché vincitore dello scorso ...

