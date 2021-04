Governo | Doris | “Draghi leader forte | Italia ha cambiato registro”

(Di domenica 4 aprile 2021) Il premier Mario? “Un grande banchiere. Ha salvato l’euro ed è stato di guida e riferimento per tutti i banchieri centrali, inclusi i governatori della Fed”. Lo afferma il fondatore di Mediolanum Ennioin un’intervista al Messaggero. Con lui “finalmente abbiamoe un grande merito è del presidente Mattarella. Con l’incarico ac’è un, credibile, autorevole, che ascolta da Lega a 5Stelle, ma poi decide. La sua impronta si vede già nelle posizioni sul blocco dell’export dei vaccini e nel consenso che si sta creando intorno a lui in Europa”. Sulla formazione dell’esecutivo, continua, Silvio Berlusconi ha “grandi meriti. Per settimane ha invocato unall’altezza di una fase ...

Sulla formazione dell'esecutivo, continua, Silvio Berlusconi ha "grandi meriti. Per settimane ha invocato unall'altezza di una fase così drammatica, un esecutivo di larghe intese e ...... come avvenuto nel 1992 sotto ildi Giuliano Amato, i soldi sul conto corrente. La ...si aprono affidandosi ai consigli di un consulente esperto' ha invece dichiarato al Giornale Massimo, ...Sulla formazione dell'esecutivo, continua Doris, Silvio Berlusconi ha "grandi meriti. Per settimane ha invocato un governo all'altezza di una fase così drammatica, un esecutivo di larghe intese e ...Presidente Ennio Doris, sono molti mesi che lei non parla. Da dove vogliamo cominciare? «Nonostante questa terribile pandemia dobbiamo alzare gli occhi oltre la ...