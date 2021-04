Governo | Doris | “Draghi leader forte | Italia ha cambiato registro”

Leggi su italiasera

(Di domenica 4 aprile 2021) Il premier Mario? “Un grande banchiere. Ha salvato l’euro ed è stato di guida e riferimento per tutti i banchieri centrali, inclusi i governatori della Fed”. Lo afferma il fondatore di Mediolanum Ennioin un’intervista al Messaggero. Con lui “finalmente abbiamoe un grande merito è del presidente Mattarella. Con l’incarico ac’è un, credibile, autorevole, che ascolta da Lega a 5Stelle, ma poi decide. La sua impronta si vede già nelle posizioni sul blocco dell’export dei vaccini e nel consenso che si sta creando intorno a lui in Europa”. Sulla formazione dell’esecutivo, continua, Silvio Berlusconi ha “grandi meriti. Per settimane ha invocato unall’altezza di una fase ...