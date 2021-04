Golf | Jordan Spieth torna al successo al Valero Texas Open 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021) A una settimana dal Masters,è ufficialmenteto nella cerchia dei vincitori del PGA Tour. Il padrone di casa (nativo di Dallas) ha saputo tenere a bada il connazionale Charley Hoffman al TPC San Antonio e a vincere il. Quasi quattro anni e 83 partenze dopo l’ultimodella cariera,è riuscito a risalire un pendio che per molti tratti sembrava troppo ripido ere ai livelli che un lustro fa lo avevano presentato al grande. Chiudendo con un giro in 66 colpi il fresco e fiducioso americano ha portato il suo score sul -18 complessivo e finalmente trasformato il suo terzo vantaggio stagionale dopo 54 buche nella sua prima vittoria ...

(ANSA) - ROMA, 04 APR - A San Antonio (Usa) Jordan Spieth e Matt Wallace con un totale di 204 (-12) colpi volano in testa al Valero Texas Open, torneo del PGA Tour di golf che precede il The Masters ...