Golf | continua la favola di Patty Tavatanakit dopo tre giri dell’Ana Inspiration 2021

(Di domenica 4 aprile 2021) Il primo Major femminile della stagionesta riservando agli appassionati una grande sorpresa che si sta consolidando girogiro. La thailandese, leader sin dalle primissime fasi della settimana ha infatti ampliato il proprio vantaggio sino ai cinque colpiil terzo caldo e ventoso round, di fatto schiacciando del tutto le speranze delle sue sfidanti. La ventunenne asiatica ha firmato una carta da 67 colpi (-5) sabato per raggiungere il -14 complessivo del torneo sul percorso del Mission Hills Country Club a Rancho Mirage, in California, eguagliando per l’occasione il record delle 54 buche nel torneo stabilito da Pernilla Lindberg nella sua vittoria nel 2018. Per completare l’operadovrà ...

Il primo Major femminile della stagione 2021 sta riservando agli appassionati una grande sorpresa che si sta consolidando giro dopo giro. La thailandese Patty Tavatanakit, leader sin dalle primissime fasi della settimana ha infatti ampliato il proprio vantaggio sino ai cinque colpi nel terzo caldo e ventoso round, di fatto schiacciando del tutto le speranze delle sue sfidanti. Tra le grandi favorite dell'ANA Inspiration 2021 spunta quel nome che era già in crescita, ma che non ci si attendeva così in alto già fin d'ora. La thailandese Patty Tavatanakit, 21 anni, affacciatas ...