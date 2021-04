Gli scout del reparto Salerno 10, si sono ritrovati nella loro sede, per riflettere, ai piedi della Croce (Di domenica 4 aprile 2021) C’è un filo sottile e ininterrotto che lega, oltre il tempo e il rapido mutare della società, i riti della Settimana Santa, la rappresentazione dei misteri della Passione e della Morte di Cristo. Ispirate dal pensiero cristiano, processioni, veglie, riflessioni, tendono a una particolare profondità di espressione, a una densa emotività capace di richiamare la gravità e la pregnanza della sofferenza del Dio incarnato. Il corona virus ci mette davanti a una delle croci che gli esseri umani devono affrontare durante la vita: la Croce della malattia. Una Croce che può arrivare a sconvolgere tutti gli ambiti dell’esistenza: quello personale, familiare, sociale, e incluso l’ambito mondiale, come di fatto sta succedendo. Venerdì sera ha avuto luogo un evento ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 aprile 2021) C’è un filo sottile e ininterrotto che lega, oltre il tempo e il rapido mutaresocietà, i ritiSettimana Santa, la rappresentazione dei misteriPassione eMorte di Cristo. Ispirate dal pensiero cristiano, processioni, veglie, riflessioni, tendono a una particolare profondità di espressione, a una densa emotività capace di richiamare la gravità e la pregnanzasofferenza del Dio incarnato. Il corona virus ci mette davanti a una delle croci che gli esseri umani devono affrontare durante la vita: lamalattia. Unache può arrivare a sconvolgere tutti gli ambiti dell’esistenza: quello personale, familiare, sociale, e incluso l’ambito mondiale, come di fatto sta succedendo. Venerdì sera ha avuto luogo un evento ...

Advertising

szhectormario : RT @ScoutFSE_Italia: Buona #Pasqua2021 a tutti, #scout e non, con le parole del nostro Assistente Generale - webradioscout : RT @MasciScout: Gli #AnimatoriLaudatoSi ci invitano a impegnarci per la nostra casa comune ??????! ??Consulta il programma del corso e prendi q… - __jeager__ : @eliophobia aiut pure tu fai gli scout fjsjd - eliophobia : completely numb dopo due giorni con gli scout all'aria aperta adesso tornerò a non parlare con nessuno per giorni e a studiare e basta - Culosauro : @annaffiatoio È cosi che gli scout festeggiano Pasqua? Se Dio approva faccio pure io BUONA PASQUA A TE E AL TUO CULOOO ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scout Jonathan David fa sognare il Lille dopo Osimhen Ma l'exploit del Lille , che ha battuto ieri per 1 - 0 il Psg al Parco dei Principi e gli ha strappato il primo posto staccandolo di tre punti, non dipende solo dalle distrazioni e dagli errori della ...

Massimo Boldi dichiara: 'Donne più giovani? Mi considero un talent scout' Intanto Boldi si definisce un vero e proprio ' Talent Scout ', consentendo infatti a molte ragazze ... Il meneghino ha infatti dichiarato in merito di non poter nascondere che lei gli piaccia, ma che ...

Gli scout di Foligno e le piccole storie della Via Crucis del Papa Vatican News Massimo Boldi dichiara: "Donne più giovani? Mi considero un talent scout" I paparazzi hanno di recente immortalato Massimo Boldi in compagnia di una bellissima donna, che si suppone essere la sua nuova fiamma, ma tra i due esiste un divario di ben 48 anni di età ...

Seconda Pasqua con il Covid, la Via Crucis in Piazza San Pietro Città del Vaticano 3 apr. (askanews) - Seconda Pasqua in tempo di pandemia e per la seconda volta, Papa Francesco ha celebrato la via crucis ...

Ma l'exploit del Lille , che ha battuto ieri per 1 - 0 il Psg al Parco dei Principi eha strappato il primo posto staccandolo di tre punti, non dipende solo dalle distrazioni e dagli errori della ...Intanto Boldi si definisce un vero e proprio ' Talent', consentendo infatti a molte ragazze ... Il meneghino ha infatti dichiarato in merito di non poter nascondere che leipiaccia, ma che ...I paparazzi hanno di recente immortalato Massimo Boldi in compagnia di una bellissima donna, che si suppone essere la sua nuova fiamma, ma tra i due esiste un divario di ben 48 anni di età ...Città del Vaticano 3 apr. (askanews) - Seconda Pasqua in tempo di pandemia e per la seconda volta, Papa Francesco ha celebrato la via crucis ...