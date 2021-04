Gli arbitri per la trentaduesima giornata di Serie B (Di domenica 4 aprile 2021) L’Aia ha reso noto gli arbitri per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 in programma lunedì 5 aprile 2021 Quali sono ? ASCOLI-VICENZA Arbitro: Massimi Assistenti: Costanzo-Liberti Iv uomo: Marini CITTADELLA-REGGINA Arbitro: Dionisi Assistenti: Tardino-Villa Iv uomo: Santoro COSENZA-CREMONESE Arbitro: Pezzuto Assistenti: Pagnotta-Yoshigawa Iv uomo: Robilotta EMPOLI-CHIEVO VERONA Arbitro: Orsato Assistenti: Giallatini-Preti Iv uomo: Ros MONZA-PESCARA Arbitro: Amabile Assistenti: Del Giudice- Affatato Iv uomo: Gariglio PISA-LECCE Arbitro: Marinelli Assistenti: Bercigli-Nuzzi Iv uomo: Prontera PORDENONE-ENTELLA Arbitro: Meraviglia Assistenti: Lo Cicero-Lombardi Iv uomo: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) L’Aia ha reso noto gliper ladel campionato italiano diB 2020/2021 in programma lunedì 5 aprile 2021 Quali sono ? ASCOLI-VICENZA Arbitro: Massimi Assistenti: Costanzo-Liberti Iv uomo: Marini CITTADELLA-REGGINA Arbitro: Dionisi Assistenti: Tardino-Villa Iv uomo: Santoro COSENZA-CREMONESE Arbitro: Pezzuto Assistenti: Pagnotta-Yoshigawa Iv uomo: Robilotta EMPOLI-CHIEVO VERONA Arbitro: Orsato Assistenti: Giallatini-Preti Iv uomo: Ros MONZA-PESCARA Arbitro: Amabile Assistenti: Del Giudice- Affatato Iv uomo: Gariglio PISA-LECCE Arbitro: Marinelli Assistenti: Bercigli-Nuzzi Iv uomo: Prontera PORDENONE-ENTELLA Arbitro: Meraviglia Assistenti: Lo Cicero-Lombardi Iv uomo: ...

