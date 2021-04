Giulio Raselli | ex Uomini e Donne | annuncio spiazzante | “Sono costretto a chiudere il profilo” i presunti motivi FOTO

(Di domenica 4 aprile 2021) Vi ricordate di, ex corteggiatore e poi tronista di? Il ragazzo ha da poche ore fatto uninaspettato a tutti i suoi follower. Nello specifico, il giovane ha spiegato di esserea cancellarsi dai social. Nel suo ultimo post, il protagonista è stato parecchio serio ed ha lasciato paventare l’ipotesi che potesse trattarsi di qualcosa di molto grave. I fan, ma anche gli haters, hanno cominciato a fare delle ipotesi in merito a ciò che potrebbe essere accaduto. Vediamo le più sensate.chiude l’account Dopo il suo successo a, sia come tronista sia come corteggiatore,aveva cominciato a vantare un bel ...

Advertising

ss4ud4de : MA COME GIULIO RASELLI CHIUDE IL PROFILO SU INSTAGRAM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - angprimamang : RT @MariadeFilippi5: Giulio Raselli si leva i sassolini dalla scarpa sulla storia fra Giovanna Abate e Sammy Hassan durata 4 secondi. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Raselli

Kontrokultura

Dapprima come corteggiatrice died, in seguito, tronista, la bella Abate ha saputo incantato davvero tutti. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Da una ...ha parlato della rottura con l'ex fidanzata Giulia D'Urso in un'intervista rilasciata al settimanale ufficiale di Uomini e Donne . L'ex tronista ha spiegato: 'Si è trattato di problemi ...Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani in occasione del 77° anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine invita tutti ad una profonda riflessione sugli eventi sto ...Akash Kumar è stato sbugiardato da Gabriele Parpiglia, facendo restare Giovanna Abate, che lo sta frequentando, senza parole.