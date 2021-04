Giro delle Fiandre: il ruggito di Kasper Asgreen gela van der Poel (Di domenica 4 aprile 2021) Il campione di Danimarca Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick Step) ha vinto la 105ma Ronde Van Vlaanderen (il Giro delle Fiandre) battendo in volata il vincitore dell’anno scorso Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Al terzo posto a 33” si è classificato il campione olimpico Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) che ha regolato il connazionale Jasper Stuyven (Trek – Segafredo), recente vincitore della Milano – Sanremo. A 24 anni dalla vittoria di Rolf Sorensen, la Danimarca torna a trionfare nella corsa dei muri. È questa l’inattesa sentenza di una gara in cui il Wolfpack si è dimostrato il team più forte. Sembrava dovesse essere il campione del mondo Julian Alaphilippe a fungere da terminale del lavoro della Deceuninck – Quick Step, invece è stato Asgreen che ha ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) Il campione di Danimarca(Deceuninck – Quick Step) ha vinto la 105ma Ronde Van Vlaanderen (il) battendo in volata il vincitore dell’anno scorso Mathieu van der(Alpecin-Fenix). Al terzo posto a 33” si è classificato il campione olimpico Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) che ha regolato il connazionale Jasper Stuyven (Trek – Segafredo), recente vincitore della Milano – Sanremo. A 24 anni dalla vittoria di Rolf Sorensen, la Danimarca torna a trionfare nella corsa dei muri. È questa l’inattesa sentenza di una gara in cui il Wolfpack si è dimostrato il team più forte. Sembrava dovesse essere il campione del mondo Julian Alaphilippe a fungere da terminale del lavoro della Deceuninck – Quick Step, invece è statoche ha ...

