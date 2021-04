Giro delle Fiandre 2021, nuova sfida tra Van Aert e Van Der Poel (Di domenica 4 aprile 2021) Anche il Giro delle Fiandre ritrova la sua collocazione naturale nella prima domenica di aprile. E’ la giornata della bici in Belgio e una sorta di festa nazionale che anche quest’anno, come l’edizione 2020 spostata a ottobre, dovrà fare a meno del pubblico. Ma anche senza spettatori a incitare i corridori sui muri rimane una InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 aprile 2021) Anche ilritrova la sua collocazione naturale nella prima domenica di aprile. E’ la giornata della bici in Belgio e una sorta di festa nazionale che anche quest’anno, come l’edizione 2020 spostata a ottobre, dovrà fare a meno del pubblico. Ma anche senza spettatori a incitare i corridori sui muri rimane una InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

Eurosport_IT : Cose da fare oggi: ricordarsi di santificare le feste. In Italia, nel mondo, nelle Fiandre. ???????? Ronde Van Vlaa… - marcocastro2906 : RT @Eurosport_IT: Cose da fare oggi: ricordarsi di santificare le feste. In Italia, nel mondo, nelle Fiandre. ???????? Ronde Van Vlaanderen… - leftiscooler : Le mamme dei bambini di ripetizioni mi stanno mandando delle grafiche terrificanti per farmi gli auguri, tutte inol… - CadoSullaLuna : RT @Ciclonews_biz: Giro delle Fiandre 2021: favoriti, percorso e diretta tv @RondeVlaanderen #GirodelleFiandre #RONDE - G_Agozzino : Allegri? Senza prenderci in giro, al di là delle idee. Venisse lui sarebbe oro colato per questi qua.. -