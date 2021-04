Giro delle Fiandre 2021: l’Italia si affida a Bettiol e Trentin per un buon piazzamento. Nizzolo proverà a resistere sui Muri (Di domenica 4 aprile 2021) l’Italia del pedale è pronta per il Giro delle Fiandre 2021. Saranno Alberto Bettiol e Matteo Trentin le due principali carte azzurre per la Regina delle Classiche del Nord. Il linea teorica potrebbe essere una lotta a due tra il vincitore dell’ultima edizione, Mathieu Van der Poel e il trionfatore della Gand-Wevelgem, Wout Van Aert, con il possibile inserimento del campione del mondo Julian Alaphilippe. Fortunatamente nelle corse di ciclismo la teoria ha solo un ruolo marginale e quello che contano sono le gambe. Bettiol e Trentin cercheranno di sfruttare eventuali situazioni di controllo dei tre big, proprio come è accaduto al ciclista della EF Education Nippo due stagioni fa. Il successo del 27enne nativo di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)del pedale è pronta per il. Saranno Albertoe Matteole due principali carte azzurre per la ReginaClassiche del Nord. Il linea teorica potrebbe essere una lotta a due tra il vincitore dell’ultima edizione, Mathieu Van der Poel e il trionfatore della Gand-Wevelgem, Wout Van Aert, con il possibile inserimento del campione del mondo Julian Alaphilippe. Fortunatamente nelle corse di ciclismo la teoria ha solo un ruolo marginale e quello che contano sono le gambe.cercheranno di sfruttare eventuali situazioni di controllo dei tre big, proprio come è accaduto al ciclista della EF Education Nippo due stagioni fa. Il successo del 27enne nativo di ...

