Giro delle Fiandre 2021: Annemiek van Vleuten torna sul trono della Ronde. Longo Borghini quarta, 6a Cavalli (Di domenica 4 aprile 2021) Annemiek van Vleuten (Movistar) torna sul trono del Giro delle Fiandre a dieci anni di distanza dal suo primo successo nella grande classica fiamminga. La fuoriclasse neerlandese ha preceduto, nell’ordine, la tedesca Lisa Brennauer (Ceratizit) e l’australiana Grace Brown (BikeExchange). La prima delle italiane è stata la campionessa nazionale Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), la quale è giunta quarta, mentre Marta Cavalli (FDJ) è giunta sesta. La corsa si è infiammata inizialmente sul Kanarieberg, a 44 chilometri dall’arrivo, ove Annemiek van Vleuten si è prodotta nel suo primo scatto. Successivamente, ha provato a muoversi, in solitaria, la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)van(Movistar)suldela dieci anni di distanza dal suo primo successo nella grande classica fiamminga. La fuoriclasse neerlandese ha preceduto, nell’ordine, la tedesca Lisa Brennauer (Ceratizit) e l’australiana Grace Brown (BikeExchange). La primaitaliane è stata la campionessa nazionale Elisa(Trek-Segafredo), la quale è giunta, mentre Marta(FDJ) è giunta sesta. La corsa si è infiammata inizialmente sul Kanarieberg, a 44 chilometri dall’arrivo, ovevansi è prodotta nel suo primo scatto. Successivamente, ha provato a muoversi, in solitaria, la ...

