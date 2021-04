Giro delle Fiandre 2021 | Annemiek van Vleuten torna sul trono della Ronde dieci anni dopo il primo successo 4a Longo Borghini | 6a Cavalli

Advertising

Eurosport_IT : Prime tensioni ?? #RVV21 Segui LIVE il Giro delle Fiandre su - Eurosport_IT : Cose da fare oggi: ricordarsi di santificare le feste. In Italia, nel mondo, nelle Fiandre. ???????? Ronde Van Vlaa… - 11_Animal_11 : Il giro delle fiandre mi ha rovinato la pasqua - infoitsport : VIDEO Michael Schaer squalificato per lancio di boraccia! Asgreen e van der Poel graziati al Giro delle Fiandre - infoitsport : Giro delle Fiandre, Asgreen vince in volata contro Van der Poel -

Ultime Notizie dalla rete : Giro delle

Incredibile episodio nelle battute iniziali delFiandre, vinto poi in volata dal danese Kasper Asgreen: il kazako Yevgeniy Fedorov (Astana) e il belga Otto Vergaerde (Alpecin - Fenix) si sono presi letteralmente a spallate mentre si ...... uno degli sconfitti di lusso - ho provato a riprendere Acosta all'ultimoma non ce l'ho fatta. lo spagnolo, tra i grandi favoriti della vigilia, solo nono, vittimatante sportellate che ...Il racconto del parroco: "Ho avuto paura di morire in terapia intensiva ma non si dica che prima ero andato in giro con la febbre: non l'ho mai avuta, neppure in ospedale «Ho pensato di non farcela.DJI Giornaliero. Buona Pasqua e buona domenica a tutti, dopo la pausa mensile di marzo dovuta all’influenza del momento e a un po’ di riposo, forse più per la seconda che per ...