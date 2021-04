Giornata mondiale contro le mine: in Italia non se ne producono più ma si attende una legge (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo il Landmine Monitor 2020 sono stati registrati circa 5,554 incidenti da mine/ERW, più della metà dei quali provocati da mine improvvisate (2,949). I civili sono ancora la maggioranza delle persone coinvolte negli incidenti rappresentando l’80% del totale, e di questi circa la metà coinvolge bambini (43%). La situazione relativa al 2020 mostra che 60 Stati e diverse altre aree sono contaminati da mine antipersona inclusi 33 Stati firmatari del Trattato per la messa al bando delle mine, 22 Stati non firmatari e cinque altre aree. Nel 2019 almeno 156 km² di terreno sono stati dichiarati liberi da mine e più di 123.000 mine antipersona sono state bonificate e distrutte. Nel 2019-2020 molti Stati hanno indicato miglioramenti all’accessibilità, nella qualità o nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo il LandMonitor 2020 sono stati registrati circa 5,554 incidenti da/ERW, più della metà dei quali provocati daimprovvisate (2,949). I civili sono ancora la maggioranza delle persone coinvolte negli incidenti rappresentando l’80% del totale, e di questi circa la metà coinvolge bambini (43%). La situazione relativa al 2020 mostra che 60 Stati e diverse altre aree sono contaminati daantipersona inclusi 33 Stati firmatari del Trattato per la messa al bando delle, 22 Stati non firmatari e cinque altre aree. Nel 2019 almeno 156 km² di terreno sono stati dichiarati liberi dae più di 123.000antipersona sono state bonificate e distrutte. Nel 2019-2020 molti Stati hanno indicato miglioramenti all’accessibilità, nella qualità o nella ...

