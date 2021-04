Giornata mondiale contro le mine 2021: l’Italia è un esempio ma ci sono ancora migliaia di vittime (Di domenica 4 aprile 2021) “Ovunque nel mondo l’Italia oggi è guardata rispetto a questa problematica come un paese seriamente impegnato”. Vogliamo iniziare da questa frase che, per una volta, rende onore al nostro Paese per parlare della situazione internazionale legata alle mine (e non solo). Nella Giornata Internazionale per la Sensibilizzazione sulle mine (nota anche come Giornata mondiale contro le mine) abbiamo avuto il piacere di parlare con Giuseppe Schiavello, direttore della ONLUS Campagna Italiana contro le mine. Una chiacchierata che potete ascoltare / vedere per intero attraverso il video che postiamo di seguito e di cui vi proponiamo un recap delle parti salienti. Partendo dai numeri delle persone che – ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 aprile 2021) “Ovunque nel mondooggi è guardata rispetto a questa problematica come un paese seriamente impegnato”. Vogliamo iniziare da questa frase che, per una volta, rende onore al nostro Paese per parlare della situazione internazionale legata alle(e non solo). NellaInternazionale per la Sensibilizzazione sulle(nota anche comele) abbiamo avuto il piacere di parlare con Giuseppe Schiavello, direttore della ONLUS Campagna Italianale. Una chiacchierata che potete ascoltare / vedere per intero attraverso il video che postiamo di seguito e di cui vi proponiamo un recap delle parti salienti. Partendo dai numeri delle persone che – ...

