(Di domenica 4 aprile 2021) La , nella voce del vice premier giordano e ministro degli esteri al - Safadi, ha pronunicato il suo atto d'ilbin, in una conferenza stampa che ha fornito la ...

Advertising

leggoit : #Giordania, l'accusa contro il principe Hamzah bin Hussein: «Ha attentato alla sicurezza nazionale» - globalistIT : - generacomplotti : RT @SoniaOranges: Complotto a corte, la Giordania accusa il fratellastro del re - generacomplotti : RT @Radio1Rai: ?? #Giordania Venti persone sono state arrestate con l’accusa di ordire un complotto contro Re Abdallah II. Tra di loro il Pr… - SoniaOranges : Complotto a corte, la Giordania accusa il fratellastro del re -

Ultime Notizie dalla rete : Giordania accusa

... ha pronunicato il suo atto d'contro il principe Hamzah bin Hussein , in una conferenza ... Al tempo stesso - ha aggiunto - 'le offrivano immediatamente un aereo per lasciare laper un ...Attentato alla sicurezza nazionale e collegamenti con servizi stranieri. L'atto dicontro il principe Hamzah bin Hussein e i suoi alleati è stato pronunciato dal vice premier ...laper ...La Giordania, nella voce del vice premier giordano e ministro degli esteri al-Safadi, ha pronunicato il suo atto d'accusa contro il principe Hamzah bin Hussein, in una conferenza stampa che ha fornito ...Hamzah (nato nel 1980) fu nominato da Abdallah Principe della Corona nel 1999. Il ruolo del fratellastro del re – Il nome di maggior peso, tuttavia, è sicuramente quello di Hamzah bin Hussein. Re Abda ...