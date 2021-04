Gianni Morandi: “Ho gravi ustioni sul 15% del corpo, mi devono sedare per le medicazioni. Qualcuno mi ha guardato dal Cielo, ne sono convinto” (Di domenica 4 aprile 2021) “Mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda“. Così Gianni Morandi in un’intervista a Il Resto del Carlino ricorda i terribili momenti dell’incidente dell’11 marzo scorso, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino. “Credo che ci sia Qualcuno che mi ha guardato dal Cielo, ne sono convinto”, dice il cantante, che spiega: . Poi, oh, arrivare qui, dove ci sono otto terapie intensive, con otto ustioni: “Ho avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Mi rendo conto del rischio che ho corso e di quantostato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda“. Cosìin un’intervista a Il Resto del Carlino ricorda i terribili momenti dell’incidente dell’11 marzo scorso, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino. “Credo che ci siache mi hadal, ne”, dice il cantante, che spiega: . Poi, oh, arrivare qui, dove ciotto terapie intensive, con otto: “Ho avuto ...

