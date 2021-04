Gianni Morandi | «Ho bruciature sul 15% del corpo | mi sedano per medicarmi»

Advertising

SkyTG24 : Gianni Morandi: 'Bruciature su 15% corpo, mi sedano per medicarmi' - Agenzia_Ansa : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo, mi sedano per medicarmi'. Ancora almeno dieci giorni in ospedale, 's… - repubblica : Gianni Morandi: 'Ho ustioni sul 15% del corpo. Il dolore è ancora fortissimo' - settesere : Cesena, Gianni Morandi ancora al Bufalini: «Ustioni sul 15% del corpo, il dolore è ancora tanto» #settesere #news - Paesedellanima : RT @Corriere: Gianni Morandi: bruciature su 15% corpo, in ospedale mi sedano per medicarmi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Adriano Celentano, 83 anni oggi/"sempre un grande riferimento per me" In particolare, in questa puntata di Domenica In interverrà subito in apertura il Sottosegretario alla Salute ...torna a parlare dall'ospedale in un'intervista a Qn dopo l'incidente dell'11 marzo scorso, quando il cantante ha perso l'equilibrio ed è caduto tra le fiamme mentre stava bruciando ...Grasse risate per Mara Venier e il paroliere Cristiano Malgioglio che è ospite del suo salotto a Domenica In nella puntata del 4 aprile, ...Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale ed è qui che ha trascorso anche il giorno di Pasqua. Le ustioni alle mani sono ancora importanti e non gli consentono di lasciare il nosocomio. Quando ...