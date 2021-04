Gianni Morandi e le ustioni su quasi tutto il corpo: “Qualcuno mi ha guardato dal cielo” (Di domenica 4 aprile 2021) A tre settimane dal grave incidente domestico, Gianni Morandi, ancora al centro ustioni di Cesana, si apre con i giornalisti e racconta della sua disavventura benché sia consapevole che “Qualcuno mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto“. LEGGI ANCHE => “Più dura del previsto”: Gianni Morandi e il primo post dall’ospedale L’incidente Gianni Morandi si fa voler bene, per il talento, per la simpatia, per la semplicità e naturalezza con cui cerca di rimanere in contatto con i suoi fan. Anche in questa Pasqua, per lui non proprio serena, rilascia un’intervista a ‘Qn’ per parlare della sua convalescenza dopo l’incidente domestico dell’11 marzo scorso, quando è caduto tra le fiamme, mentre bruciava le ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 aprile 2021) A tre settimane dal grave incidente domestico,, ancora al centrodi Cesana, si apre con i giornalisti e racconta della sua disavventura benché sia consapevole che “mi hadal, ne sono convinto“. LEGGI ANCHE => “Più dura del previsto”:e il primo post dall’ospedale L’incidentesi fa voler bene, per il talento, per la simpatia, per la semplicità e naturalezza con cui cerca di rimanere in contatto con i suoi fan. Anche in questa Pasqua, per lui non proprio serena, rilascia un’intervista a ‘Qn’ per parlare della sua convalescenza dopo l’incidente domestico dell’11 marzo scorso, quando è caduto tra le fiamme, mentre bruciava le ...

