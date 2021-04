Gianni Morandi: "Bruciature sul 15% del corpo. Mi sedano per medicarmi, il dolore è tanto" (Di domenica 4 aprile 2021) Bruciature sul 15% del corpo, mani, gambe e anche un orecchio, il dolore è tanto e “quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano”. Così Gianni Morandi parla dal suo ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per le ustioni, dopo l’incidente di circa tre settimane fa, quando si è infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa, scivolando sulle fiamme.“Col passare dei giorni mi spavento sempre di più - dice al Resto del Carlino - Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”. “Mi sono attaccato con le mani ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021)sul 15% del, mani, gambe e anche un orecchio, ile “quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano”. Cosìparla dal suo ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per le ustioni, dopo l’incidente di circa tre settimane fa, quando si è infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa, scivolando sulle fiamme.“Col passare dei giorni mi spavento sempre di più - dice al Resto del Carlino - Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”. “Mi sono attaccato con le mani ...

Advertising

SkyTG24 : Gianni Morandi: 'Bruciature su 15% corpo, mi sedano per medicarmi' - news_rimini : Gianni Morandi, bruciature su 15% corpo: 'Mii sedano per medicarmi' - Emilia Romagna - Attualità - HuffPostItalia : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo. Mi sedano per medicarmi, il dolore è tanto' - Agenzia_Ansa : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo, mi sedano per medicarmi'. Ancora almeno dieci giorni in ospedale, 's… - eltweetsz : Ma solo per me sangiovanni assomiglia a gianni Morandi? #amici20 -