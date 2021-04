Gianni Morandi: "Bruciature su 15% corpo, mi sedano per medicarmi" (Di domenica 4 aprile 2021) Bruciature sul 15% del corpo, mani, gambe e anche un orecchio, il dolore è tanto e "quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano". Così Gianni Morandi parla dal suo ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per le ustioni, dopo l'incidente di circa tre settimane fa, quando, mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa, è scivolato sulle fiamme. "Corso grande rischio, sono stato fortunato" "Col passare dei giorni mi spavento sempre di più - dice al Resto del Carlino - Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda". "Mi sono attaccato con le mani ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 aprile 2021)sul 15% del, mani, gambe e anche un orecchio, il dolore è tanto e "quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano". Cosìparla dal suo ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per le ustioni, dopo l'incidente di circa tre settimane fa, quando, mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa, è scivolato sulle fiamme. "Corso grande rischio, sono stato fortunato" "Col passare dei giorni mi spavento sempre di più - dice al Resto del Carlino - Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda". "Mi sono attaccato con le mani ...

