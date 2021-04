Già finito l'effetto-Letta: sondaggio di Pasqua, come gode Salvini. Nuove cifre: dov'è crollato il Pd (Di domenica 4 aprile 2021) Già finito l'effetto Enrico Letta per il Pd? Il sondaggio di Pasqua realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'Università La Sapienza di Roma - lascia poco spazio all'immaginazione: i dem hanno perso lo 0,7 e sono tornati sotto il 20 per cento (19,9, per la precisione). Ottima notizia per Matteo Salvini, che ha aumentato le distanze dal Pd riaffermando la Lega in qualità di primo partito preferito dagli italiani. Il Carroccio è infatti salito dello 0,4 e si è portato a un passo dal 25 per cento: è stato rivelato al 24,7. Bene anche Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che si attesta al 16,4 per cento guadagnando anche qualcosina (0,2). Alle spalle del partito dell'ex ministra sta però leggermente risalendo il Movimento 5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Giàl'Enricoper il Pd? Ildirealizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'Università La Sapienza di Roma - lascia poco spazio all'immaginazione: i dem hanno perso lo 0,7 e sono tornati sotto il 20 per cento (19,9, per la precisione). Ottima notizia per Matteo, che ha aumentato le distanze dal Pd riaffermando la Lega in qualità di primo partito preferito dagli italiani. Il Carroccio è infatti salito dello 0,4 e si è portato a un passo dal 25 per cento: è stato rivelato al 24,7. Bene anche Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che si attesta al 16,4 per cento guadagnando anche qualcosina (0,2). Alle spalle del partito dell'ex ministra sta però leggermente risalendo il Movimento 5 ...

Advertising

lucatelese : Il Lazio ha già finito le dosi perché sta andando troppo veloce nelle vaccinazioni. Un po’ di legittimo orgoglio. #Fontana - hstylesxanna_ : @adoreyoufool ma che no ahahah dopo due giorni era già finito tutto - ESASPER4TA : Finito di mangiare da 4 ore e già pronta per scofanarmi la pasta con le vongole - msarigu72 : @AndreaStair @OCardinal17 Ma dove vivi che hai già finito la cena prima delle 20:30? - solexoriente : A 5 anni il patriarcato mi aveva già cagato in testa? Già finito la sua opera di lavaggio del cervello? Non avevo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Già finito Juvemaniae Agnelli adesso chiedi scusa, aveva ragione Sarri: questa Juve è davvero inallenabile! ... in società e fuori, la squadra bianconera già nel pieno di una crisi economica si troverebbe praticamente costretta a ripartire quasi da zero. Ciclo non solo finito ma praticamente azzerato, ...

Condanna definitiva in UK per Johnny Depp Stavolta l'arrembaggio di Johnny Depp è finito in un naufragio. La stella (cadente?) di Hollywood non potrà far ricorso di fronte alla ... e, dopo aver avuto già un impatto pesante sull'immagine e la ...

Tav Napoli-Bari, si parte ma salgono tempi e costi: il tunnel sarà finito solo nel 2029 ilmattino.it ... in società e fuori, la squadra bianconeranel pieno di una crisi economica si troverebbe praticamente costretta a ripartire quasi da zero. Ciclo non soloma praticamente azzerato, ...Stavolta l'arrembaggio di Johnny Depp èin un naufragio. La stella (cadente?) di Hollywood non potrà far ricorso di fronte alla ... e, dopo aver avutoun impatto pesante sull'immagine e la ...