Gf vip 5 | Andrea Zelletta aggredito in strada | la denuncia social

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 aprile 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori attraverso la sua partecipazione al Gf vip 5,è tornato al centro dell’attenzione mediatica per averto alcune aggressioni subite dopo la fine del reality. L’occasione delladell’ex gieffino è una serie di post condivisi con il web sui, in cui l’ex tronista di Uomini e donne fa sapere di essere stato molestato in diverse occasioni a Milano, città in cui lui risiede. Alla luce di quanto subito,teme ora il peggio non solo per la sua incolumità, ma anche per quella della fidanzata, Natalia Paragoni. Gf vip 5,si sfoga sulle aggressioni subite In una serie di storie postate sul suo profilo Instagram ufficiale,...