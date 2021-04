Germania | operativo il nuovo sportello consolare a Saarbrucken

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 aprile 2021) Il Consiglio Generale per gli Italiani all’Estero, l’Intercomites/e il Comites/Saar, rendono noto che èila Saarbrücken, collegato direttamente al Consolato Generale d’Italia a Francoforte sul Meno. “La soddisfazione deriva anche dalla circostanza, che ormai da anni, gli organismi elettivi degli italiani all’estero chiedevano, in ogni occasione e a tutti gli interlocutori dell’Amministrazioneitaliana, la riapertura di una sededi prossimità a Saarbrücken, ingiustamente soppressa nel 2014 – si legge in una nota congiunta di CGIE, Intercomitese Comites Saarbrücken -. Ad accogliere le ripetute istanze e gli appelli è stato il Senatore Ricardo Merlo, già Sottosegretario agli ...