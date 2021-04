Genova, insegnante 32enne muore dopo ricovero per “quadro trombotico ed emorragico”. Era vaccinata con Astrazeneca (Di domenica 4 aprile 2021) Un’insegnante di 32 anni, ricoverata all’Ospedale San Martino di Genova dopo una emorragia cerebrale, è morta questa mattina. La donna era stata vaccinata il 22 marzo con Astrazeneca. Oggi, l’Ospedale ha comunicato che “è iniziata alle 9.44 l’osservazione di 6 ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata presso la nostra Rianimazione”. Ieri lo stesso istituto aveva segnalato il caso “di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32 anni vaccinata presso la Asl di residenza in Liguria con vaccino Astrazeneca il 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile”. La direzione del Policlinico aveva ha attivato le previste segnalazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Un’di 32 anni, ricoverata all’Ospedale San Martino diuna emorragia cerebrale, è morta questa mattina. La donna era statail 22 marzo con. Oggi, l’Ospedale ha comunicato che “è iniziata alle 9.44 l’osservazione di 6 ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata presso la nostra Rianimazione”. Ieri lo stesso istituto aveva segnalato il caso “diedcerebrale riferito a unadi 32 annipresso la Asl di residenza in Liguria con vaccinoil 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile”. La direzione del Policlinico aveva ha attivato le previste segnalazioni ...

