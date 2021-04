Genova, anziani e ragazzi alleati per sconfiggere il virus: “Il tempo si è fermato” (Di domenica 4 aprile 2021) Progetto realizzato dal sindacato Spi Cgil Genova nelle scuole cittadine: quasi trecento studenti chiamati a descrivere la loro vita e a raccontarsi Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 aprile 2021) Progetto realizzato dal sindacato Spi Cgilnelle scuole cittadine: quasi trecento studenti chiamati a descrivere la loro vita e a raccontarsi

Advertising

Anto202016 : RT @martinacarletti: #RT @italiasovrana: RT @visigallidavide: OBBLIGO O VERITÀ Per i 6000 anziani fragili allettati o costretti in casa s… - martinacarletti : #RT @italiasovrana: RT @visigallidavide: OBBLIGO O VERITÀ Per i 6000 anziani fragili allettati o costretti in cas… - italiasovrana : RT @visigallidavide: OBBLIGO O VERITÀ Per i 6000 anziani fragili allettati o costretti in casa si va avanti piano. Però si corre a vaccin… - lorenzdonofrio : RT @visigallidavide: OBBLIGO O VERITÀ Per i 6000 anziani fragili allettati o costretti in casa si va avanti piano. Però si corre a vaccin… - visigallidavide : OBBLIGO O VERITÀ Per i 6000 anziani fragili allettati o costretti in casa si va avanti piano. Però si corre a vac… -