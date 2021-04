“Genitori vs Influencer”, Volo e De Lellis nel film di Pasqua per famiglie - (Di domenica 4 aprile 2021) Serena Nannelli Commedia corale in cui si mostrano pregi e difetti dei social, si racconta lo spirito dei tempi e si scardinano alcuni pregiudizi. Tutto, però, in maniera “orgogliosamente” superficiale Genitori contro Influencer, il nuovo film Sky Original in uscita nel giorno di Pasqua, è senza dubbio un titolo in grado di concedere un momento di svago in famiglia. La terza regia di Michela Andreozzi è una commedia corale che, strappando qualche sorriso, racconta i costumi social dei ragazzi e come influiscano nella convivenza con le abitudini e i valori dei loro Genitori. Lo scontro generazionale c’è sempre stato, ma in quest’epoca pare amplificato proprio in virtù del diverso atteggiamento di fronte alle nuove tecnologie. Il film della Andreozzi descrive con ironia ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Serena Nannelli Commedia corale in cui si mostrano pregi e difetti dei social, si racconta lo spirito dei tempi e si scardinano alcuni pregiudizi. Tutto, però, in maniera “orgogliosamente” superficialecontro, il nuovoSky Original in uscita nel giorno di, è senza dubbio un titolo in grado di concedere un momento di svago in famiglia. La terza regia di Michela Andreozzi è una commedia corale che, strappando qualche sorriso, racconta i costumi social dei ragazzi e come influiscano nella convivenza con le abitudini e i valori dei loro. Lo scontro generazionale c’è sempre stato, ma in quest’epoca pare amplificato proprio in virtù del diverso atteggiamento di fronte alle nuove tecnologie. Ildella Andreozzi descrive con ironia ...

zazoomblog : Genitori vs Influencer Fabio Volo: Il mio privato lontano dai social - #Genitori #Influencer #Fabio #Volo: - Italia_Notizie : “Genitori vs Influencer”, Volo e De Lellis nel film di Pasqua per famiglie - digitalsat_it : Genitori vs Influencer, in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming NOW - digitalsat_it : Domenica 4 Aprile 2021 @SkyItalia e #PremiumCinema, #GenitorivsInfluencer - maxvado : RT @Anna__polly: Ma l'orgoglio!? ???? #Giuliadelellis #GDL #GenitorivsInfluencer -