Francia, Tapie e la moglie picchiati e legati durante rapina in casa (Di domenica 4 aprile 2021) L'ex ministro e imprenditore francese Bernard Tapie e la moglie Dominique sono stati picchiati e legati durante una rapina in casa la notte scorsa. Il presidente Emmanuel Macron gli ha telefonato questa mattina, ha reso noto l'Eliseo. A quanto riferisce Bfmtv, Tapie e la moglie dormivano nella loro casa di Combs-la-Ville, nella regione parigina, quando quattro ladri si sono introdotti all'interno. La coppia, 78 anni lui e 70 lei, è stata picchiata e legata. I malfattori sono poi fuggiti con dei gioielli. La moglie è stata medicata in ospedale, mentre il marito non ha voluto lasciare la casa.

